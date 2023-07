C’è un grosso incendio in una discarica di Ciampino, vicino a Roma

Sabato mattina si è sviluppato un vasto incendio in una discarica di Ciampino, comune a sud di Roma in cui ha sede uno dei due aeroporti che servono la capitale. L’incendio ha prodotto un’alta colonna di fumo nero, ma per il momento non sembra ci siano ripercussioni sul traffico aereo e non si hanno notizie di feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 8:45 e le operazioni per contenere le fiamme e spegnerle sono ancora in corso. La discarica si trova in via Enzo Ferrari e contiene rifiuti di varia natura, tra cui scarti edili.

#Roma, ricognizione aerea con l'elicottero dei #vigilidelfuoco Drago VF156 sulla zona di Ciampino dove è in corso un intervento per #incendio rifiuti [#29luglio 10:45] pic.twitter.com/PDzC8HUv8i — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 29, 2023