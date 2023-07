Sono due le notizie principali di cui si occupano i giornali di oggi in apertura: la visita a Washington della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha incontrato ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e le modifiche apportate dal governo ai progetti previsti per il PNRR, fra le quali molti giornali sottolineano il taglio dei fondi per le misure sul dissesto idrogeologico e sull’efficienza energetica dei comuni. Qualche giornale titola invece sul discorso del presidente della Repubblica Mattarella ai giornalisti parlamentari per la “cerimonia del ventaglio”, nel quale ha invitato a non sottovalutare gli effetti del cambiamento climatico e a mantenere separati i ruoli di magistratura e parlamento, mentre Avvenire si occupa dell’andamento della guerra fra Russia e Ucraina.