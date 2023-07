Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni seguono ancora le notizie sui fenomeni meteorologici estremi degli ultimi giorni e le dichiarazioni su emergenza climatica e prevenzione del presidente della Repubblica Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni, altri titolano sulla mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo Santanchè respinta ieri dal Senato. Repubblica apre sulle osservazioni del Fondo Monetario Internazionale sulle politiche fiscali del governo, la Stampa titola sulla gestione dei migranti nei paesi dell’Unione Europea, il Messaggero si occupa del cammino parlamentare della legge sull’autonomia regionale, il Manifesto presenta i contenuti di un rapporto di Save the children sul lavoro minorile, Avvenire commenta l’approvazione alla Camera della proposta di legge sulla gestazione per altri, e Libero apre sulla cancellazione dai palinsesti RAI del programma di Roberto Saviano.