Il parlamento del Ghana ha approvato l’abolizione della pena di morte per i reati comuni

Martedì il parlamento ghanese ha approvato l’abolizione della pena di morte per reati comuni, come l’omicidio, sostituendola con il carcere a vita. Rimane invece in vigore per il reato di alto tradimento, previsto dalla costituzione. Per le 176 persone detenute in Ghana in attesa dell’esecuzione, la pena di morte sarà sostituita dall’ergastolo, anche se in ogni caso il Ghana non esegue condanne a morte dal 1993. Perché entri in vigore, la legge dovrà essere firmata dal presidente del paese, Nana Akufo-Addo. In anni recenti sono stati diversi gli stati africani che hanno deciso di abolire la pena di morte: 29, secondo l’ong The Death Penalty Project.

Samira Daoud, che segue l’Africa centrale e occidentale per Amnesty International, ha detto che il voto è un passaggio fondamentale per abolire del tutto la pena di morte nel paese: «Anche se è una decisione storica, l’abolizione totale non sarà completa finché non verrà modificata la costituzione, che prevede ancora la pena di morte per alto tradimento».