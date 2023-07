Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano dei risultati delle elezioni politiche in Spagna, altri titolano sull’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia da diversi giorni e delle conseguenze sulle attività lavorative. Repubblica critica le possibili modifiche ai poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate in discussione in commissione al Senato, Avvenire apre sul vertice della FAO in corso a Roma, mentre le altre notizie principali di oggi sono l’approvazione della prima parte della riforma della giustizia in Israele, le forti piogge sulle regioni del Nord Italia, la discussione sul salario minimo e la medaglia d’oro vinta da Ceccon nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto in Giappone.