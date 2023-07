Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d’oro nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto

Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d’oro nei 50 metri farfalla ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone. Nessun italiano prima d’ora aveva mai vinto una medaglia mondiale in questa specialità: Ceccon lo ha fatto stabilendo anche il nuovo record nazionale (22,68 secondi). Il suo è inoltre il primo oro individuale per l’Italia ai Mondiali di Fukuoka.

Ceccon ha 22 anni ed è uno degli atleti italiani più attesi ai Mondiali di nuoto. Era campione europeo nei 50 farfalla e un anno fa a Budapest vinse l’oro nei 100 dorso facendo anche il record del mondo. A Fukuoka la finale dei 100 dorso, a cui Ceccon si è qualificato con il quarto miglior tempo, è in programma martedì.