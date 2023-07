Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono le elezioni politiche tenutesi ieri in Spagna, con l’avanzata dei popolari, la tenuta dei socialisti e il calo dell’estrema destra di Vox che per ora non lasciano intravedere una possibile maggioranza di governo, e la conferenza internazionale sulle migrazioni organizzata a Roma dal governo italiano con la partecipazione di molti paesi del bacino del Mediterraneo. Domani si occupa della gestione della RAI da parte dei nuovi dirigenti scelti dal governo Meloni, e i giornali sportivi aprono sulle ipotetiche trattative del calciomercato.