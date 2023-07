Almeno 11 persone, tra cui probabilmente molte minorenni, sono morte in Cina a causa del crollo del tetto di una palestra

Domenica pomeriggio undici persone sono morte in seguito al crollo del tetto di una palestra scolastica nella città di Qiqihar, nel nord-est della Cina, mentre al suo interno c’era una squadra di pallavolo femminile delle scuole medie. Nonostante la notizia non sia ancora stata confermata ufficialmente, alcuni testimoni hanno detto ai giornali locali che molte delle persone morte erano minorenni; diversi genitori hanno raccontato di non essere riusciti a vedere le proprie figlie, che sono state portate in ospedale. Le comunicazioni in merito alle operazioni di soccorso, che si sono protratte fino a lunedì mattina, sono state scarse e non sono ancora stati diffusi i nomi delle persone che non sono sopravvissute al crollo.

Un’indagine preliminare ha rivelato che l’incidente dovrebbe essere stato causato dalla presenza di perlite, una forma di vetro vulcanico, che era stata ammassata illegalmente sul tetto per assorbire l’acqua piovana. Gli incidenti di questo tipo sono abbastanza comuni in Cina e sono spesso causati da standard di sicurezza poco rigorosi.