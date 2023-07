Almeno 15 persone sono morte nell’affondamento di un traghetto in Indonesia: si stanno cercando almeno 19 dispersi

Nella notte fra il 23 e il 24 luglio è affondato un traghetto vicino all’isola di Sulawesi, in Indonesia: sono stati recuperati i corpi di 15 persone, e almeno altre 19 siano al momento disperse. Solo 6 dei circa 40 passeggeri a bordo sono stati ritrovati vivi, e sono stati portati in ospedale. La causa del ribaltamento del traghetto non è ancora stata identificata: è possibile che il numero di passeggeri trasportati superasse il limite consentito. Le ricerche dei dispersi sono in corso.

Il traghetto doveva percorrere una rotta di meno di un chilometro, fra due piccoli paesi sull’isola di Muna, a sud dell’isola di Sulawesi, una delle principali dell’arcipelago indonesiano. I traghetti sono un mezzo di trasporto molto diffuso nel paese, che è composto da oltre 17.000 isole, nonostante gli incidenti siano piuttosto frequenti e le norme di sicurezza spesso inadeguate.