Il pilota olandese Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, che si è corso domenica pomeriggio a Mogyoród. Verstappen era partito secondo dietro Lewis Hamilton della Mercedes, che aveva poi superato subito dopo la partenza. Alla fine è arrivato davanti a Lando Norris della McLaren e al suo compagno di scuderia della Red Bull, Sergio Pérez. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz sono arrivate rispettivamente in settima e ottava posizione. Con questa vittoria Verstappen, che è campione del mondo in carica, ha aumentato ulteriormente il proprio vantaggio nella classifica piloti: ora ha 281 punti, 110 in più di Perez in seconda posizione.