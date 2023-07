Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano dell’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia da diversi giorni e degli effetti che ha sulle attività lavorative, con la richiesta del presidente di Confindustria Bonomi di ricorrere a smart working e cassa integrazione per tutelare la salute dei lavoratori, qualche giornale si occupa del rientro in Italia di Patrick Zaki e delle polemiche sul mancato utilizzo di un volo di stato. La Stampa apre sull’ipotesi presentata dal ministro dell’Istruzione Valditara di tenere aperte le scuole d’estate su base volontaria per i figli delle persone che lavorano, il Sole 24 Ore presenta le misure a cui starebbe lavorando il governo per far fronte alla carenza di taxi, il Manifesto indaga sull’abbandono della ricerca sul vaccino italiano Reithera contro il Covid, e il Fatto titola sulla riforma della giustizia.