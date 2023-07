Per la maggior parte dei giornali di oggi la notizia in apertura è l’accordo raggiunto fra il governo italiano e l’Unione Europea per sbloccare il pagamento della terza rata del PNRR, con l’intesa trovata spostando alla prossima scadenza l’obiettivo di aumentare i posti letto disponibili negli studentati universitari che era in ritardo rispetto alle previsioni. Repubblica si occupa delle conseguenze sulle attività lavorative dell’ondata di caldo, Avvenire apre sui dati sulle dipendenze nel 2022, il Fatto titola sulla direttiva europea sulla corruzione bocciata dal parlamento italiano, e Libero critica Patrick Zaki, liberato ieri in Egitto, per il rifiuto di un volo di stato per tornare in Italia.