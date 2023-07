La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della grazia concessa dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi a Patrick Zaki, dopo la condanna a tre anni di carcere che era stata decisa martedì, e dell’annuncio della presidente del Consiglio Meloni del suo ritorno in Italia previsto per oggi. Altri giornali aprono invece sui temi legati alla giustizia, con la firma del presidente della Repubblica Mattarella sul disegno di legge di riforma della giustizia, le parole di Meloni nel giorno dell’anniversario della morte di Paolo Borsellino che sono sembrate un richiamo al ministro della Giustizia Nordio, e la bocciatura alla Camera da parte della maggioranza della direttiva europea sulla corruzione, mentre Avvenire segue le trattative diplomatiche per la guerra fra Russia e Ucraina.