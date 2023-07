La maggior parte delle aperture dei quotidiani è dedicata alle celebrazioni di oggi a Palermo per l’anniversario della morte di Paolo Borsellino, alle quali parteciperà anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e in molti titoli il ricordo del magistrato è associato alle discussioni in corso sulla riforma della giustizia. Repubblica e la Stampa aprono invece sul confronto parlamentare in corso sulla proposta delle opposizioni di istituire un salario minimo, il Manifesto commenta la condanna a tre anni decisa da un tribunale egiziano per Patrick Zaki, Avvenire segue la ricerca di una soluzione diplomatica alla guerra fra Russia e Ucraina, e Libero critica l’allarmismo considerato eccessivo sul riscaldamento climatico.