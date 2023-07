Un’esplosione ha fatto crollare parte di una strada nel centro di Johannesburg, in Sudafrica: ci sono almeno 9 feriti

Mercoledì pomeriggio un’esplosione ha fatto crollare parte di una strada nel centro di Johannesburg, la più grande e popolosa città del Sudafrica. L’esplosione è avvenuta verso le 17 (il fuso orario è lo stesso italiano), e ha causato il ribaltamento di diversi veicoli che stavano passando in quel momento. Le autorità locali hanno detto che 9 persone sono state ferite in modo lieve, e che sono attualmente ricoverate in ospedale per essere curate. La strada in cui è avvenuta l’esplosione è Bree Street, che si trova nel distretto finanziario della città. Al momento non si sa cosa l’abbia causata: inizialmente si era ipotizzato che potesse esserci stata una fuga di gas sotterranea, ma l’azienda che si occupa della gestione delle condotte ha detto che è molto improbabile, dato che non sono state segnalate interruzioni della fornitura.