Il nuovo tema politico di discussione sul quale apre la maggior parte dei giornali di oggi è la proposta del ministro delle Infrastrutture Salvini di un nuovo condono fiscale, a cui ha risposto indirettamente il direttore dell’Agenzia delle entrate Ruffini sottolineando l’importanza della lotta all’evasione. Qualche giornale apre invece sull’ondata di caldo che sta colpendo in questi giorni l’Italia, altri si occupano del ritiro della Russia dall’accordo che consentiva l’esportazione di grano e cereali ucraini attraverso il mar Nero, altri ancora rimangono su temi legati alla giustizia, mentre il Manifesto titola sulla gestione dei migranti in Tunisia, dopo l’accordo raggiunto con l’Unione Europea, e Libero apre sul mancato affidamento al giornalista Facci di un programma sulla RAI dopo le polemiche per un suo articolo sull’accusa di stupro al figlio di La Russa.