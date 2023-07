Reddit ha cancellato tutti i messaggi privati precedenti al primo gennaio 2023

Negli ultimi giorni moltissimi utenti del social network Reddit stanno segnalando di non avere più accesso a nessuno dei messaggi privati scambiati con altre persone all’interno della piattaforma prima dell’1 gennaio 2023. Non si tratta di un errore di sistema: l’azienda che gestisce Reddit ha deciso di cancellare tutte le chat precedenti a quel giorno «per garantire una transizione rapida e agile» verso una nuova infrastruttura di chat.

La decisione era stata annunciata da Reddit in un comunicato il 22 giugno ed è entrata in vigore il 30 giugno, lasciando circa una settimana agli utenti per salvare gli archivi delle proprie chat se non volevano che andassero perdute. Il comunicato diceva che le chat precedenti all’1 gennaio non sarebbero state importate nel nuovo sistema, ma non che sarebbero state cancellate. Per questo motivo, moltissimi utenti dicono di non aver capito cosa stava per succedere e ora stanno lamentando il fatto di aver perso comunicazioni per loro molto importanti, come i primi messaggi scambiati con la persona che sarebbe poi diventata la loro partner o lunghe discussioni su temi che stanno loro a cuore e che non hanno copiato altrove.