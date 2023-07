Le due notizie principali su cui aprono i giornali di oggi sono le parole sulla riforma della giustizia della presidente del Consiglio Meloni, che ha detto che l’abolizione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa sulla quale si è molto discusso negli ultimi giorni non è una delle priorità da affrontare, e l’accordo firmato ieri fra Unione Europea e Tunisia che prevede aiuti economici alla Tunisia e l’impegno a limitare le partenze di migranti verso l’Europa. Repubblica critica l’uso eccessivo dei condoni da parte del governo, il Giornale ospita un articolo di Marina Berlusconi sullo stato della giustizia in Italia, e i giornali sportivi si dividono fra le notizie sul calciomercato e la vittoria di Alcaraz nel torneo di tennis di Wimbledon.