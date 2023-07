Domenica mattina, alle 8:48 italiane, c’è stato un terremoto di magnitudo 7.2 a sud-ovest dell’Alaska, negli Stati Uniti. Secondo lo US Geological Survey (USGS), l’agenzia del governo statunitense che monitora i terremoti, la scossa si è verificata in mare circa 106 chilometri a sud dalla città di Sand Point, sulla penisola di Alaska. Non si sono registrati per ora danni o feriti, ma le autorità statunitensi hanno diramato un’allerta per possibili tsunami.