L’apertura dei giornali di oggi è dedicata a molte notizie diverse: lo sciopero del trasporto aereo in programma oggi che ha provocato la cancellazione di molti voli, le indagini sulla gestione delle società della ministra del Turismo Santanchè e sull’accusa di stupro per il figlio del presidente del Senato La Russa, il dato comunicato dall’Unicef sul numero di bambini migranti morti nel Mediterraneo da gennaio, il rinnovo del contratto di lavoro per i dipendenti della scuola, i dati della Banca d’Italia sul PIL, l’emendamento della maggioranza che cancella la proposta delle opposizioni sul salario minimo. Il Giornale e la Verità accusano sinistra e Unione Europea di voler aumentare le tasse, il Manifesto si occupa dei prezzi degli alloggi per gli studenti, mentre i giornali sportivi titolano sul possibile futuro del calciatore Lukaku, conteso da Inter e Juventus.