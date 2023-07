Jannik Sinner è stato battuto da Novak Djokovic nella semifinale del torneo di Wimbledon

Il tennista italiano Jannik Sinner ha perso in tre set (6-3, 6-4, 7-6) la semifinale del torneo di Wimbledon contro Novak Djokovic, giocata venerdì pomeriggio nel campo centrale dell’All England Club. Sinner era alla sua prima semifinale in un torneo dello Slam e anche per questo ampiamente sfavorito. In partita non è mai riuscito a creare molti problemi a Djokovic, che così si è qualificato per la sua nona finale a Wimbledon, la quinta consecutiva: la giocherà domenica contro il vincente della semifinale tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, in programma nel tardo pomeriggio di oggi.

The streak continues…@DjokerNole defeats Jannik Sinner 6-3, 6-4, 7-6(4) to reach his ninth #Wimbledon final pic.twitter.com/mAGLUmVhOr — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2023