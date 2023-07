La maggior parte dei giornali di oggi si occupa ancora in apertura di temi legati alla giustizia, con l’incontro di ieri fra il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni sui contenuti della riforma presentata dal governo, il confronto fra il ministro della Giustizia Nordio e il sottosegretario Mantovano sul reato di concorso esterno in associazione mafiosa, e l’inchiesta sulle società della ministra del Turismo Santanchè. Il Corriere della Sera apre invece sull’andamento della guerra fra Russia e Ucraina, la Stampa intervista il presidente della Consob Savona, Avvenire si occupa dello stato dell’assistenza sanitaria in Italia, e Libero elogia il ministro dei Trasporti Salvini per la riduzione di orario dello sciopero nelle ferrovie di ieri.