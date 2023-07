La Bielorussia dice che i mercenari del gruppo Wagner starebbero addestrando i soldati bielorussi

Venerdì il ministero della Difesa bielorusso ha pubblicato un video sul proprio canale Telegram in cui ha detto che i mercenari del gruppo Wagner, che fino a poche settimane fa combattevano in Ucraina insieme all’esercito russo, si troverebbero in Ucraina e starebbero addestrando i soldati bielorussi.

Dopo la fallita rivolta armata del 24 giugno, in base a un accordo mediato dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko, il capo del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin e i suoi uomini avrebbero dovuto trasferirsi in Bielorussia: il 6 luglio Lukashenko aveva però detto che Prigozhin non sarebbe stato in Bielorussia ma in Russia, e che i mercenari del gruppo Wagner sarebbero stati invece nei loro accampamenti nelle zone occupate dall’esercito russo dell’Ucraina orientale.

In base a quanto detto ora dal ministero della Difesa bielorusso, i mercenari del gruppo Wagner si troverebbero in una base militare di Asipovichy, a circa 90 chilometri dalla capitale del paese, Minsk. Al momento non ci sono conferme indipendenti delle dichiarazioni del ministero bielorusso.