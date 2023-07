I giornali di oggi dedicano l’apertura a notizie diverse: alcuni si occupano del vertice NATO a Vilnius che ha confermato il sostegno all’Ucraina senza però fissare i passaggi per il suo ingresso nella NATO, altri aprono sulla richiesta del governo italiano alla Commissione europea di modificare alcuni obiettivi del PNRR per ottenere il pagamento della quarta rata del Recovery Fund. Repubblica titola sulle accuse di censura al direttore di Rainews, il Giornale si occupa degli scioperi previsti nei prossimi giorni nei trasporti, il Manifesto apre sulla carta “Dedicata a te” per le famiglie a basso reddito, il Fatto critica il ministro della Giustizia Nordio per la riforma della giustizia, Libero critica le proposte di modifica al fisco del Partito Democratico, e i giornali sportivi, oltre alle notizie sul calciomercato, celebrano la qualificazione alle semifinali del torneo di Wimbledon di Jannik Sinner.