Elon Musk ha annunciato la creazione di xAI, una sua azienda che si occuperà di intelligenza artificiale

L’imprenditore Elon Musk, proprietario di aziende come Tesla e Twitter, ha annunciato di aver creato una nuova startup che si occuperà di intelligenza artificiale: si chiama xAI. Non è ancora chiaro quale siano gli obiettivi della nuova azienda e su che tipo di intelligenza artificiale voglia concentrarsi, ma sono stati assunti diversi ingegneri provenienti da aziende che lavorano già nel settore, come OpenAI – quella del popolare chatbot ChatGPT – e Google. Musk era stato uno dei finanziatori iniziali di OpenAI, ma negli ultimi tempi l’ha spesso criticata sostenendo che i suoi software abbiano pregiudizi progressisti.

Nei mesi scorsi Musk aveva sostenuto che gli sviluppi dei sistemi di intelligenza artificiale si sarebbero dovuti fermare in attesa che il settore venisse regolamentato. Annunciando la nuova azienda ha solo detto che servirà «a capire la realtà». Venerdì l’azienda ha organizzato un “Twitter Space”, ossia una di quelle stanze virtuali su Twitter in cui si possono tenere conversazioni collettive, e potrebbero essere diffuse nuove informazioni sul progetto.

