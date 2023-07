Sulla maggior parte dei giornali l’apertura è occupata ancora dai problemi giudiziari e dalle polemiche che riguardano membri della maggioranza di governo, con le vicende della gestione delle società della ministra del Turismo Santanchè, della denuncia per stupro del figlio del presidente del Senato La Russa, e con l’ultima polemica che riguarda il ministro dello Sport Abodi per le sue parole sul calciatore Jankto che ha detto apertamente di essere gay. Qualche giornale apre invece sulla riforma della Giustizia del ministro Nordio, intervistato da Libero, Repubblica titola su una ricerca pubblicata da Nature sui morti dovuti al caldo la scorsa estate in Europa, e Avvenire e l’Osservatore Romano si occupano dei 21 nuovi cardinali nominati da Papa Francesco.