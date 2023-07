Sei persone sono morte nello schianto di un elicottero turistico vicino all’Everest

Sei persone sono morte nello schianto di un elicottero che stava rientrando da un volo turistico vicino all’Everest, la montagna più alta del mondo, che si trova al confine tra Cina e Nepal. Un portavoce dell’aeroporto internazionale della capitale nepalese Katmandu, dove era diretto l’elicottero, ha fatto sapere che nell’incidente sono morte tutte le persone che erano a bordo del mezzo, cinque turisti messicani e il pilota.

L’agenzia governativa che si occupa di aviazione civile in Nepal ha detto che le comunicazioni con l’elicottero erano state perse circa 8 minuti dopo la sua partenza per il rientro; i rottami sono stati ritrovati in una zona remota della provincia di Solukhumbu, nella parte orientale del paese. In questo periodo le visite nella zona dell’Everest sono sconsigliate per via della stagione dei monsoni, che comporta forti piogge e una visibilità molto scarsa. Le operazioni di soccorso sono state complicate proprio dal maltempo.