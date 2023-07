Shavkat Mirziyoyev è stato rieletto presidente dell’Uzbekistan, come ampiamente previsto

Shavkat Mirziyoyev è stato rieletto presidente dell’Uzbekistan per un terzo mandato: ha vinto le elezioni anticipate che si sono svolte domenica con l’87,1 per cento dei voti, in un voto giudicato non democratico dagli osservatori internazionali . Contro di lui si erano candidati tre politici non particolarmente conosciuti, e una sua vittoria era considerata ampiamente scontata. Mirziyoyev ha 65 anni ed era stato eletto presidente per la prima volta nel 2016, dopo che nei precedenti 13 anni era stato primo ministro quando il presidente era l’autoritario Islam Karimov. Era stato poi confermato nel 2021 per un secondo mandato delle durata di cinque anni.

La costituzione uzbeka prevedeva un limite di due mandati per ogni presidente, ma ad aprile Mirziyoyev aveva indetto un referendum per modificarla e allungare il mandato a sette anni, ancora con un limite di due mandati. Il referendum, che era stato approvato con oltre il 90 per cento dei voti favorevoli, prevedeva inoltre che alla prima elezione il conteggio dei mandati di Mirziyoyev si sarebbe azzerato: pochi giorni dopo Mirziyoyev aveva quindi indetto elezioni anticipate, in modo da mettere in pratica da subito le riforme costituzionali. Il nuovo mandato di Mirziyoyev durerà fino al 2030, e potrà essere esteso fino al 2037.