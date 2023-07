I temi legati alla giustizia sono in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi: la denuncia per stupro al figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, con la contestazione alla ministra per la Famiglia Roccella intervenuta sulla vicenda e le critiche al giornalista di Libero Facci per le parole usate in un articolo, l’indagine sulla gestione delle aziende della ministra del Turismo Santanchè e la discussione fra i partiti sulla riforma presentata dal ministro della Giustizia Nordio. Repubblica intervista il vicepresidente della Commissione europea Timmermans sulla posizione dei partiti di destra dell’Unione Europea sul clima, il Sole 24 Ore presenta un sondaggio sul gradimento di presidenti di regione e sindaci, e il Messaggero si occupa del superbonus edilizio.