Quasi tutti i giornali di oggi si occupano della tensione tra il governo e l’associazione nazionale magistrati (ANM) che ha approvato un documento per rispondere alle accuse del governo arrivate in seguito alla diffusione di notizie in merito al caso che riguarda la gestione delle aziende della ministra Daniela Santanché. L’altra notizia che trova spazio sulle prime pagine riguarda gli sviluppo delle accuse a Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato, che è stato denunciato per stupro da una donna, accusa dalla quale è stato difeso dal padre Ignazio. Il Corriere della Sera approfondisce la dinamica dell’incendio che ha provocato sei morti in una RSA a Milano, mentre il Sole 24 Ore si occupa dell’andamento dei tassi e del rischio di una nuova recessione. L’attenzione dei giornali sportivi è dedicata quasi esclusivamente al calciomercato e in particolare al futuro del giocatore dell’Inter Romelu Lukaku.