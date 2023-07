Almeno otto persone sono morte nel crollo di un palazzo a Recife, nel nord-est del Brasile

Venerdì a Recife, nel nord-est del Brasile, è crollato interamente un palazzo residenziale: secondo le autorità locali sono morte almeno otto persone e almeno altre 5 risultano al momento disperse, ma sono ancora in corso le operazioni di ricerca dei soccorritori per trovare sopravvissuti sotto le macerie. Tra le persone morte nel crollo ci sono anche due bambini di 5 e 8 anni. Durante i soccorsi sono state tirate fuori vive quattro persone dai resti del palazzo.

Le cause del cedimento della struttura al momento non sono note. Il palazzo è crollato intorno alle 6:30 di mattina brasiliane di venerdì, mentre molte persone al suo interno stavano dormendo. Un video girato da una telecamera della zona sembra mostrare che il crollo sia venuto all’improvviso e in pochi secondi, mentre da alcune immagini dall’alto si vede bene che di tutto l’edificio è rimasto solo un grosso cumulo di macerie.

Recife si trova sulla costa, nello stato brasiliano nordorientale di Pernambuco, e ha un milione e mezzo di abitanti. Negli ultimi giorni nella zona c’erano state forti piogge che dovrebbero continuare ancora per alcuni giorni, ma non è chiaro se siano collegate al crollo del palazzo.