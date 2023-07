Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura di Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato, che è stato denunciato per stupro da una donna, accusa dalla quale è stato difeso dal padre Ignazio che è stato molto criticato per aver messo in dubbio la credibilità della donna; molti giornali associano a questa vicenda gli altri due casi giudiziari degli ultimi giorni che riguardano membri della maggioranza di governo, la gestione delle aziende della ministra del Turismo Santanchè e l’imputazione coatta del sottosegretario alla Giustizia Delmastro. Il Corriere della Sera apre invece sull’incendio in una RSA a Milano che ha provocato sei morti, la Stampa si occupa della guerra fra Russia e Ucraina, Avvenire presenta i contenuti del rapporto annuale dell’ISTAT, e il Sole 24 Ore esamina la proposta di istituire un salario minimo.