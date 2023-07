Un ex soldato belga è stato arrestato in Norvegia per aver minacciato in un video il primo ministro belga Alexander De Croo

Un ex soldato belga di 29 anni è stato arrestato in Norvegia dopo che venerdì sui social è circolato un video che lo ritraeva vestito di nero, in una foresta, mentre sparava quattro colpi di pistola a una fotografia del primo ministro belga Alexander De Croo. Il sito di notizie belga De Standaard scrive che al video era associato un testo che invitava il governo a dimettersi, e diceva che in caso contrario ci sarebbe stato «uno spargimento di sangue». Nel video l’uomo diceva, in inglese, che si trovava in Norvegia, e che era «determinato a sopravvivere». La magistratura sta indagando sulla possibilità che l’uomo volesse organizzare un attentato terroristico.

La polizia belga ha perquisito la casa d’origine del sospettato, nella parte nord-orientale del paese. La ministra della Difesa belga Ludivine Dedonder ha detto che l’uomo arrestato era stato espulso dall’esercito nel 2022 per i suoi legami con una banda di motociclisti, alcuni dei quali erano stati arrestati per possesso di arma da fuoco.