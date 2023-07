Il giocatore di basket Gigi Datome si ritirerà dopo i Mondiali di quest’estate

Gigi Datome, giocatore di basket dell’Olimpia Milano e capitano della nazionale italiana, ha annunciato con un post su Instagram che si ritirerà dopo aver partecipato ai Mondiali, che si terranno tra agosto e settembre.

Datome è nato nel 1987 e gioca come professionista dal 2003: ha giocato per molti anni a Siena e Roma, e dal 2013 al 2015 ha giocato in NBA, la principale lega di basket statunitense, con i Detroit Pistons e i Boston Celtics. Poi si è trasferito in Turchia, dove ha giocato col Fenerbahçe dal 2015 al 2020. Nel 2020 ha iniziato a giocare nell’Olimpia Milano, dove è rimasto finora e con cui ha detto che continuerà a collaborare anche dopo il ritiro.

Pubblicità

È uno dei giocatori più forti e vincenti in Italia e in Europa: nei suoi vent’anni di carriera ha vinto una volta l’Eurolega, tre volte il campionato turco e tre volte quello italiano, una volta con Siena e due con Milano.