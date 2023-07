Celebripost

È una delle due settimane dell’anno in cui la maggior parte delle fotografie arriva dalle sfilate di haute couture, l’alta moda parigina riconoscibile per i suoi abiti sfarzosi e ricercati. Tra i più fotografati ci sono l’attrice Sydney Sweeney alla sfilata di Armani, il regista Wim Wenders da Chanel e l’attrice Florence Pugh da Valentino, ma quelle che spiccano per il loro stile da rivista sono soprattutto le foto agli ospiti dello show di Balenciaga, come Michelle Yeoh e Eva Herzigova. Per chi ancora non ne ha avuto abbastanza della campagna promozionale del film Barbie, che uscirà il 21 luglio, in questa selezione ci sono anche alcuni membri del suo cast: Margot Robbie, Ryan Gosling e America Ferrera. Infine, Russell Crowe in veste di cantante al festival del cinema di Karlovy Vary e un po’ di facce note tra gli spalti del torneo di Wimbledon.