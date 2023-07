È stato arrestato in Libano il narcotrafficante Bartolo Bruzzaniti, latitante dallo scorso ottobre

È stato arrestato in Libano Bartolo Bruzzaniti, considerato uno dei più importanti narcotrafficanti italiani, latitante dallo scorso ottobre. Bruzzaniti, originario di Locri, in provincia di Reggio Calabria, è un noto esponente della cosca della ’ndrangheta Morabito-Palamara-Bruzzaniti.

L’arresto lo hanno fatto gli agenti della Guardia di Finanza del comando provinciale di Reggio Calabria, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia. Bruzzaniti era ricercato dal 6 ottobre del 2022, quando nei suoi confronti era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza in cui era stato scoperto un grande traffico internazionale di stupefacenti dal Sudamerica alla Calabria: in quell’operazione c’erano stati 36 arresti, ed erano state sequestrate oltre 4 tonnellate di cocaina per un valore stimato in 800 milioni di euro.