6 nuovi audiolibri da ascoltare a luglio

Con l’avvicinarsi del periodo delle vacanze estive, le due principali piattaforme di audiolibri presenti in Italia hanno attivato sconti abbastanza sostanziosi per chi si abbona per la prima volta. Audible, la piattaforma di audiolibri di Amazon, offre tre mesi di prova gratuita e chi si abbona a Storytel per la prima volta pagherà la metà (5 euro anziché 10) al mese per i primi 12 mesi. Entrambe le piattaforme hanno cataloghi molto ricchi: i nuovi abbonati che volessero farsi un’idea dei titoli più interessanti possono consultare le puntate precedenti di questa rubrica.

Come sempre, per chi non vuole sottoscrivere abbonamenti ma è comunque in cerca di audiolibri una buona alternativa alle piattaforme a pagamento è il catalogo del programma di Radio 3 Ad Alta Voce, che si può ascoltare scaricando la app di RaiPlay Sound.

Sia su Storytel che su Audible stanno uscendo le versioni da ascoltare dei libri di Niccolò Ammaniti, il cui ultimo romanzo, La vita intima, è uscito a gennaio dopo 8 anni dal precedente (e si può già ascoltare sia su Audible che su Storytel). Ammaniti è noto per le sue storie e descrizioni grottesche, comiche e spesso molto sanguinose. Dal 7 luglio su Audible si può ascoltare Che la festa cominci, un romanzo in cui l’autore fa convergere personaggi più e meno verosimili – palazzinari romani, satanisti, scrittori, multimiliardari – in una festa a Villa Ada organizzata con l’obiettivo di «passare alla storia». Dal 26 luglio invece su Storytel si potrà ascoltare Come Dio comanda, che ha vinto il premio Strega nel 2007: è la storia di un padre violento e con simpatie neonaziste e del figlio tredicenne disposto a tutto per lui.

Un’altro autore di cui Storytel sta pubblicando gradualmente tutta la bibliografia è Salman Rushdie, l’affermato scrittore britannico di origine indiana che circa un anno fa era stato aggredito sul palco di un festival letterario negli Stati Uniti da un uomo che si suppone abbia agito su ispirazione della condanna a morte (fatwa) che avevano emesso contro di lui nel 1989 le autorità religiose iraniane, a causa del romanzo I Versi satanici. La novità in audiolibro di questo mese di Rushdie è Est, ovest, una raccolta di racconti pubblicata nel 1994 che come si intuisce dal titolo parlano di come l’Occidente del mondo guardi all’Oriente, e viceversa, con anche alcuni riferimenti all’autobiografia dell’autore.

Per chi è in cerca di una di quelle che vengono comunemente definite “letture da ombrellone”, o comunque di un giallo giudiziario scritto da uno dei principali esponenti di questo genere, dal 19 luglio in esclusiva su Storytel si potrà ascoltare L’appello dello statunitense John Grisham. Sempre per la stessa categoria ma di genere diverso è La bestia, un thriller storico scritto da tre autori che hanno rivelato la propria identità pochi giorni fa dopo essere rimasti per anni noti solo con lo pseudonimo Carmen Mola. È un romanzo che ha venduto diverse migliaia di copie in Spagna e che è uscito da pochi giorni in Italia: l’audiolibro sarà disponibile dal 12 luglio su Audible. È ambientato a Madrid nel 1834 e la bestia del titolo è «un essere spietato e inafferrabile che rapisce le bambine dei quartieri più poveri e ne smembra i corpi».

È la storia di un giovane avvocato che decide di riaprire un caso giudiziario durato vent’anni, per tentare di salvare un membro del Ku Klux Klan dalla condanna a morte. Sempre su Storytel, dal 26 luglio, si potrà ascoltare Quando eravamo orfani, dello scrittore premio Nobel per la Letteratura Kazuo Ishiguro. Il protagonista del romanzo è il «detective più famoso del Regno Unito», che decide di indagare sulla misteriosa sparizione dei genitori.