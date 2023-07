Sedici persone sono morte per una probabile fuga di gas a est di Johannesburg, in Sudafrica

Sedici persone sono morte per una probabile fuga di gas in una baraccopoli a Boksburg, a est di Johannesburg, nel nord-est del Sudafrica. Secondo le prime ricostruzioni della polizia sudafricana, la loro morte è stata provocata dalla perdita di una bombola di ossido di azoto, un gas che spesso viene usato dai minatori irregolari per trattare l’oro nelle miniere illegali. Un portavoce delle squadre di emergenza ha detto che la bombola era conservata in un capanno all’interno dell’area abitata, che era densamente popolata: tutte le persone morte sono state trovate nel raggio di 100 metri dal posto in cui era conservata. Altre due sono state portate in ospedale.