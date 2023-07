Mauricio Funes, ex presidente di El Salvador, è stato condannato a sei anni di carcere per evasione fiscale

L’ex presidente di El Salvador Mauricio Funes è stato condannato a sei anni di carcere per evasione fiscale: è la sua seconda condanna nel giro di poche settimane. Funes, di sinistra, è stato al governo del piccolo paese dell’America Centrale tra il 2009 e il 2014: la procura nazionale lo aveva accusato di non aver pagato 85mila dollari di tasse durante l’ultimo anno del suo mandato (il dollaro statunitense è la valuta ufficiale del paese e 85mila dollari sono circa 78mila euro). Oltre ad averlo riconosciuto colpevole, il tribunale di El Salvador gli ha ordinato di pagare una multa di 200mila dollari.

Funes vive da tempo in asilo politico in Nicaragua. A fine maggio era già stato condannato a 14 anni di carcere per aver negoziato una tregua con alcune organizzazioni criminali responsabili di violenze e omicidi durante il suo mandato. Entrambi i processi si sono svolti in contumacia, in un contesto di progressivo autoritarismo e controllo della magistratura da parte dell’attuale presidente, Nayib Bukele.

