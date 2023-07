Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura della vicenda della gestione delle società della ministra del Turismo Santanchè, che ieri è intervenuta in Senato per difendersi dalle accuse dell’inchiesta del programma televisivo Report negando di aver mai ricevuto un avviso di garanzia, mentre in serata la procura di Milano ha confermato di averla messa sotto indagine già da diversi mesi. Il Manifesto e Avvenire aprono invece sulla visita della presidente del Consiglio Meloni a Varsavia, dove ha incontrato il primo ministro polacco Morawiecki per consolidare l’alleanza in vista delle elezioni europee dell’anno prossimo, mentre i giornali sportivi presentano il calendario della prossima Serie A sorteggiato ieri.