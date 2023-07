Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: le dimissioni di alcuni membri del comitato sull’applicazione dell’autonomia regionale differenziata, l’aumento dei costi per le vacanze estive, la vicenda che riguarda le gestione delle aziende della ministra del Turismo Santanchè, le alleanze in Europa dei partiti della maggioranza di governo, e la fornitura di armi dall’Italia all’Ucraina. Avvenire titola sull’aggressione a una giornalista russa in Cecenia, il Giornale si preoccupa di possibili truffe sui fondi del PNRR, e Libero e la Verità criticano Repubblica per la pubblicazione di una foto di tre anni fa della presidente del Consiglio Meloni presentandola come attuale.