Quattro persone sono state uccise in una sparatoria a Philadelphia, negli Stati Uniti

Lunedì sera un uomo ha cominciato a sparare con un fucile e una pistola in un quartiere della parte sud-ovest di Philadelphia, negli Stati Uniti, uccidendo quattro persone e ferendo due bambini. La polizia ha arrestato due persone: l’uomo sospettato dell’attacco e un altro che sembra avesse iniziato a sparare contro il primo. Per il momento la polizia non ha diffuso maggiori dettagli sull’accaduto.

Sparatorie di questo tipo negli Stati Uniti si verificano con una certa frequenza. Nella notte tra sabato e domenica due persone erano state uccise e 28 ferite in un attacco armato a Baltimora, nel Maryland: gli investigatori stanno ancora cercando più persone che ritengono possano aver compiuto l’attacco.