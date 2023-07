Almeno due persone sono state uccise e 28 sono state ferite in un attacco armato a Baltimora, nello stato americano del Maryland

Nella notte tra sabato e domenica, durante una festa di quartiere a Baltimora, città nello stato americano del Maryland, c’è stato un attacco armato in cui sono state uccise almeno due persone. Almeno altre 28 sono state ferite. La polizia locale ha detto che tre sono in condizioni critiche. Al momento non si hanno notizie su chi abbia compiuto l’attacco e quale sia stata la dinamica precisa. la polizia ha ricevuto alcune segnalazioni di spari poco dopo mezzanotte ed è arrivata sul posto, ma l’aggressore o gli aggressori erano già andati via. Dall’inizio del 2023 negli Stati Uniti ci sono state almeno 260 sparatorie di massa.