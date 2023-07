La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sulle divisioni fra i partiti della maggioranza di governo sulle alleanze con gli altri partiti europei in vista delle elezioni europee dell’anno prossimo, con Forza Italia contraria ad accordi con i partiti di estrema destra con cui invece è alleata la Lega. Qualche giornale apre invece sul discorso della presidente del Consiglio Meloni all’assemblea di Assolombarda, Avvenire si occupa dei tentativi di soluzione diplomatica per la guerra fra Russia e Ucraina, la Stampa ha un testo del presidente ucraino Zelensky, il Sole 24 Ore è preoccupato per i fondi del PNRR destinati agli asili nido, il Fatto segue ancora le vicende delle società della ministra del Turismo Santanchè, Domani apre sulla polemica nel Partito Democratico fra la segretaria Schlein e il presidente della Regione Campania De Luca, e la Verità torna a un suo vecchio cavallo di battaglia, la critica dei vaccini contro il coronavirus.