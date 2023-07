Da domenica sera una speleologa è bloccata in una grotta a 150 metri di profondità vicino al lago d’Iseo

Da domenica sera una speleologa italiana è bloccata in una grotta vicino al lago d’Iseo, in provincia di Bergamo. Domenica mattina Ottavia Piana, esperta speleologa di 31 anni di Adro, in provincia di Brescia, era partita insieme ad alcuni colleghi per esplorare la grotta di Bueno Fonteno, che si trova tra il lago d’Iseo e il lago d’Endine, e dove era stata già molte altre volte in passato.

Durante l’esplorazione un blocco di roccia a cui era agganciata si è staccato e le è caduto su un ginocchio, causandole un grosso ematoma. Piana quindi non è riuscita a risalire insieme ai colleghi ed è rimasta bloccata a 150 metri di profondità. I colleghi sono tornati in superficie e hanno dato subito l’allarme, e le operazioni di soccorso sono cominciate già domenica sera: i soccorsi però sono complicati dalla strettezza del tratto di grotta in cui si trova Piana e dal suo infortunio, che non le permette di muoversi. Si stima comunque che nel corso della giornata di martedì possa essere riportata in superficie.