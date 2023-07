L’ex calciatore inglese Steven Gerrard allenerà l’Al-Ettifaq in Arabia Saudita

L’Al-Ettifaq, squadra di calcio che gioca nel principale campionato dell’Arabia Saudita, ha annunciato di aver ingaggiato come nuovo allenatore l’ex calciatore Steven Gerrard, uno dei più forti e leggendari giocatori inglesi di sempre. Gerrard, che ha 43 anni e da calciatore aveva giocato per 17 anni con il Liverpool di cui rimane la principale “bandiera”, negli ultimi anni aveva allenato i Glasgow Rangers e l’Aston Villa: nei giorni scorsi sui giornali si era parlato con insistenza di un possibile suo ingaggio da parte di una squadra saudita, ma lo stesso Gerrard aveva detto di aver rifiutato.

Da settimane le squadre saudite stanno ingaggiando numerosi famosi calciatori provenienti dai principali campionati europei, spesso a fine carriera, e hanno contattato anche alcuni allenatori: tra questi, secondo quanto hanno scritto diversi giornali sportivi, ci sarebbero Massimiliano Allegri e José Mourinho, che avrebbero rifiutato. Sempre oggi ha ufficializzato il suo trasferimento in Arabia Saudita Marcelo Brozovic, centrocampista che per le ultime nove stagioni aveva giocato nell’Inter, e che è stato ceduto all’Al-Nassr per 18 milioni di euro.