Nella zona pedonale del centro di Cagliari un camion senza conducente ha investito diverse persone, ferendone 15

Lunedì pomeriggio a Cagliari un camion senza conducente ha investito diverse persone che si trovavano in Corso Vittorio Emanuele, una zona pedonale nel centro della città, la maggior parte sedute nei tavolini all’esterno di alcuni bar: 15 sono state ferite in maniera non grave, e 7 di loro sono state portate in ospedale.

Le prime ricostruzioni sono basate perlopiù su testimonianze di persone che erano sul posto: il fatto che a bordo del camion non ci fosse nessuno ha fatto ipotizzare che fosse stato lasciato in sosta con il freno a mano non inserito o inserito male, ma al momento non ci sono conferme. Il camion era stato parcheggiato in piazza Yenne, una delle piazze principali di Cagliari, e apparterrebbe a un’azienda edile che lavora in un edificio della zona.