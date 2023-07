Anche stamattina diversi quotidiani scelgono di dedicare il titolo di prima pagina agli scontri in Francia per la morte del 17enne Nahel M., ucciso da un poliziotto martedì. Repubblica e la Stampa invece aprono con le polemiche politiche sul salario minimo in Italia, proposto da una parte dell’opposizione ma osteggiato dalla maggioranza. Sabato è iniziato ufficialmente il periodo in cui le squadre di calcio possono acquistare giocatori: i quotidiani sportivi si sono adeguati e parlano quasi esclusivamente di calciomercato.