I giornali di oggi dedicano l’apertura a molte notizie diverse: alcuni si occupano del Consiglio europeo che si conclude oggi e della discussione sulla gestione dei migranti, altri aprono sulla situazione in Russia dopo la rivolta del gruppo Wagner e sui tentativi di mediazione per la guerra fra Russia e Ucraina, altri ancora sull’uccisione a coltellate di una ragazza a Roma. Il Manifesto segue le proteste e le violenze in Francia dopo l’uccisione di un ragazzo da parte della polizia, il Sole 24 Ore spiega i contenuti della riforma fiscale in discussione in parlamento, il Giornale titola sul ricorso in Cassazione della procura di Milano per il processo “Ruby ter”, e Libero annuncia il passaggio di Bianca Berlinguer dalla RAI a Mediaset.