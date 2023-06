L’allenatore del Paris Saint-Germain Cristophe Galtier è stato fermato dalla polizia di Nizza per discriminazione razziale e religiosa

Venerdì mattina la polizia di Nizza ha messo in stato di fermo Cristophe Galtier, allenatore della squadra di calcio francese del Paris Saint-Germain. Lo ha annunciato lo stesso procuratore di Nizza, Xavier Bonhomme, all’agenzia di stampa francese AFP. Galtier era indagato da metà aprile per presunta discriminazione razziale e religiosa relativa al periodo in cui era allenatore del Nizza, nella stagione 2021/2022. Le accuse erano arrivate dopo che era stata resa pubblica una mail dell’ex direttore sportivo del Nizza, Julien Fournier, in cui si diceva che Galtier a inizio stagione si era lamentato con lui per l’eccessivo numero di persone nere e di religione musulmana in squadra. Galtier aveva negato di aver detto le frasi che gli erano state attribuite. Insieme a lui è stato fermato anche il figlio, John Valovic-Galtier.

Galtier ha 56 anni ed è di Marsiglia. Allena il Paris Saint-Germain da circa un anno, ma già da alcune settimane è data come quasi certa la sua sostituzione per la prossima stagione. Prima del Paris Saint-Germain aveva allenato il Saint-Étienne, il Lille e il Nizza. Con il Lille era arrivato inaspettatamente a vincere il campionato francese nel 2021.